Leila Pereira sobre parceria entre empresa e Palmeiras: ‘O ciclo da Crefisa pode estar se encerrando’

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, concedeu uma entrevista coletiva nesta segunda-feira (23) para lançar sua chapa à reeleição no clube paulista. Contudo, a dirigente também abordou outros assuntos de interesse alviverde.

No entanto, Leila é dona da empresa que estampa o uniforme do Palmeiras e respondeu sobre a possibilidade do fim da parceria entre as partes. A Crefisa, contudo, está no clube desde 2015 e ajudou na chegada de diversos jogadores que fizeram história desde então.

“Meu diretor de marketing está no mercado, como já falei inúmeras vezes, buscando parceiros. Estamos ouvindo o mercado. Vou falar uma coisa para vocês: daqui a uns 10 dias isso estará resolvido em relação a valores. E aí, se a Crefisa decidir cobrir a proposta, vou submeter meu valor ao Conselho de Orientação e Fiscalização, porque não posso, como presidente do Palmeiras, aceitar uma proposta da Crefisa”, disse a presidente do clube paulista.

“Mas vou adiantar para vocês: acho saudável que haja outros parceiros. É um pequeno spoiler que estou dando. Acredito que tudo na vida tem um ciclo. O ciclo da Crefisa pode estar se encerrando”, completou a mandatária.

Leila Pereira fala sobre parceria entre Crefisa e Palmeiras

Leila Pereira, aliás, também aproveitou para falar sobre o sucesso da parceria no clube. O Palmeiras, portanto, retornou ao cenário do futebol brasileiro após cair para a Série B em 2012 e quase descer novamente em 2014.

“Acredito que tudo tem um ciclo na vida. De minhas empresas, fizemos muito pelo Palmeiras. O Palmeiras também fez muito pelas minhas empresas. O Palmeiras jamais sairá da vida da presidente da Crefisa. O que eu puder ajudar como presidente, ou mesmo não sendo presidente do Palmeiras, continuarei colaborando. Não tenho dúvida disso”, finalizou.

