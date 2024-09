João Schmidt valoriza empate do Santos e vê ‘jogo igual’ na Vila Belmiro

O Santos empatou em 1 a 1 com o Novorizontino na noite desta segunda-feira, na Vila Belmiro. Com o resultado, o Peixe não conseguiu ultrapassar o time do interior na tabela, ficando estacionado na segunda colocação da Série B. Após o duelo, o volante João Schmidt, um dos líderes da equipe, comentou no final sobre o resultado.

“Queríamos a vitória, um jogo difícil, não é a toa que eles são líderes do campeonato. Sabíamos da dificuldade. Claro que tem coisa para acertar, mas um ponto aqui não podemos menosprezar. Teve uma bola na trave (do Novorizontino no final), onde poderíamos ter tido azar no lance. Como no chute do Serginho, que podia ter feito (o gol). Acho que foi um jogo muito igual. Claro que queríamos a vitória, mas continuamos na briga pelo título”, disse o volante.

A torcida do Santos vaiou o time. E o técnico Fábio Carille foi o principal alvo dos torcedores, que xingaram bastante o treinador alvinegro.

O Peixe agora volta a campo no próximo sábado, às 18h, quando receberá na Vila o Operário. Essa será mais uma oportunidade da equipe retomar a liderança da Série B, uma vez que o líder Novorizontino só jogará na segunda-feira contra a Ponte Preta.

