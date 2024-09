Carille minimiza vaias e avalia trabalho no Santos: ‘Se não fosse bom, não estaria aqui’

O empate do Santos com o Novorizontino na Vila Belmiro, na noite desta segunda-feira, não agradou o torcedor santista. Com uma vitória, a equipe retomaria a liderança da Série B, mas o empate manteve o time do Peixe um ponto atrás do time do interior paulista.

No final do jogo, vaias ao time e muitos xingamentos ao técnico Fábio Carille. O treinador, em sua entrevista coletiva, comentou sobre as vaias e elogiou de certa forma a postura do torcedor, não entrando em polêmicas quando questionado sobre o tema.

“A vaia no final do jogo acho que ela válida. O que mudou nos últimos jogos é que durante as partidas estão apoiando. Antes estava atrapalhando, estavam sem paciência. Tá legal assim, deles apoiando”, disse o treinador, que fez um balanço sobre seu trabalho no comando do Santos na Série B.

“Considero um trabalho bom, mas sempre buscando melhorar. Se meu trabalho não fosse tão claro, bom, eu não estaria mais aqui. Uma diretoria que acompanha, olha. Em 95% dos jogos aconteceu o que planejamos. Se não fosse um trabalho claro, eles já tinham me mandado embora. Estou muito ciente dessa situação”.

Carille cobra calma do elenco

Para o treinador santista, a equipe precisa ter mais calma para tomar melhores decisões no campo e conseguir conquistar as vitórias dentro de casa.

“As equipes vêm respeitando demais, a gente começa a acelerar um pouco e temos que ter mais calma para tomar decisões e achar melhores escolhas. Começa a vir pressão de quem precisa da vitória. Foram três laterais que demos para eles. Quase tomaram a bola na nossa área do pé do Brazão. Querer ganhar, mas ter sabedoria”, destacou o técnico.

Dificuldades

Mais uma equipe que estudamos bastante, sabíamos que não teria surpresas, mas que fazem bem. Foi de cruzamento, pontos fortes da equipe deles. Depois, quero ver com calma, dobraram em cima do Chermont, teve que sair zagueiro da área. Área ficou limpa para um time que chega com dois três jogadores na área. Teríamos que ter mais cuidado ali”

E agora?

O Santos, aliás, agora volta a campo no próximo sábado, quando enfrentará o Operário-PR, também na Vila Belmiro. O duelo está marcado para às 18h, pela 29ª rodada da competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.