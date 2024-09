Brasileirão Feminino encerra com números positivos para a Globo

As Brabas, como são conhecidas as jogadoras do Corinthians, comemoram mais um troféu - (crédito: Foto: Staff Images / CBF)

O Grupo Globo teve números positivos com a exibição do Brasileirão Feminino em 2024. Ao todo, 56,5 milhões de pessoas foram alcançadas por meio das transmissões dos jogos exibidos pela TV Globo e pelo SporTV. As informação são de Allan Simon, do Uol.

Enquanto o canal aberto da emissora exibiu partidas a partir do mata-mata, o SporTV contou com os jogos da primeira fase, em um total de 50 jogos. Com 83 horas de transmissões, o canal pago teve um aumento de 20% na participação na audiência com o Brasileirão Feminino. É o melhor resultado em comparação as três últimas edições da competição.

A partida entre Corinthians e São Paulo, no último domingo (22), que consagrou o sexto título do Timão no torneio, obteve média de 10 pontos na audiência em São Paulo, segundo dados da Kantar Ibope Media. Em média, 29% dos aparelhos ligados no horário (10h – Brasília). Na TV Globo, o impacto foi de um aumento de 25% na média em relação aos quatro domingos anteriores.

Apesar de ter apenas clubes paulistas na decisão, a partida teve exibição nacional e não decepcionou. No Rio, por exemplo, a TV Globo registrou 8 pontos de media, com 23% de participação, resultado que manteve a média da faixa horária.

