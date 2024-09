Michael evolui em recuperação, e Flamengo prepara retorno para jogo decisivo

O avanço na recuperação de Michael trouxe mais otimismo ao planejamento a curto e médio prazo do Flamengo para temporada. Isso porque o atacante iniciou o cronograma de preparação para voltar aos gramados e, se tudo ocorrer como projetado, estará à disposição do clube para ida da semifinal da Copa do Brasil, no dia 2 de outubro.

O retorno de Michael estava estimado em cerca de dois meses. O reforço sofreu uma grave lesão no músculo posterior da coxa direita nas quartas de final contra o Bahia, no dia 28 de agosto, na Arena Fonte Nova. Ou seja, segundo a previsão inicial do departamento médico do Flamengo, o atacante voltaria aos gramados no final de outubro.

Após decidirem o título em 2022, Flamengo e Corinthians se reencontram pela Copa do Brasil no dia 2 de outubro, no Maracanã. Os clubes mais populares do país se enfrentam no Rio de Janeiro pela ida da semifinal da competição – a CBF ainda não definiu o horário da partida.

Retorno de Michael

O atacante tem dado sinais positivos nas atividades em campo, que ainda faz acompanhado da fisioterapia do clube. O avanço na recuperação de Michael tem feito o DM e a comissão técnica alinharem o planejamento para tê-lo sem limitações na próxima quarta-feira de Copa do Brasil.

Nesse cenário, Tite ganharia mais uma opção para o esfacelado setor ofensivo do Flamengo. Isso porque o técnico também poderá contar com o ponta-direita Gonzalo Plata para encarar o Corinthians na decisão. Carlos Alcaraz e Alex Sandro, outros dois reforços da última janela, deverão figurar entre os relacionados.

A melhora no prognóstico de retorno custou muito empenho e dedicação a Michael. O atacante fez tratamento intensivo nos três períodos (manhã, tarde e noite) e seguiu programação especial em casa, com monitoramento da fisioterapia do clube. Nesse cenário, ainda de acordo com o GE, o Flamengo entende que poderá realmente contar com o atleta na próxima semana.

Calendário Flamengo

A semifinal contra o Corinthians é só uma entre tantas decisões no calendário do Flamengo. Nesta quarta-feira (26), por exemplo, o Rubro-Negro disputa a vida na Libertadores da América contra o Peñarol, em Montevidéu. O Mais Querido precisa vencer o time mandante por dois gols de diferença para avançar à semifinal no tempo regulamentar ou fazer o placar mínimo para disputar a vaga nos pênaltis.

Depois de resolver a vida na Libertadores, o Flamengo disputará dois jogos consecutivos sob seus domínios. Primeiro contra o Atheltico, no domingo (29), às 20h, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Três dias depois volta ao Maracanã para os primeiros 90 minutos da semifinal da Copa do Brasil, diante do Corinthians.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.