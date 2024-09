Kevin Serna reencontra o Galo e se consolida como titular do Fluminense

Um mês depois, o Fluminense embarca para Belo Horizonte, para encarar o Atlético-MG. Desta vez, porém, o duelo será pela Libertadores e na nova casa do clube mineiro. Afinal, no dia 24 de agosto, as equipes mediram forças pelo Campeonato Brasileiro, no Mineirão, e o Tricolor levou a melhor, com gols de dois colombianos: Jhon Arias e Kevin Serna (se naturalizou peruano).

Recém-contratado, na última janela de transferências, o atacante marcou seu primeiro gol com a camisa tricolor justamente diante do Galo. Agora, neste reencontro, o jogador falou sobre a dificuldade do duelo, mesmo com a vantagem do triunfo no jogo de ida e da ajuda de Arias em sua adaptação.

“Jogos de Libertadores são assim, muito fechados. Sair em vantagem é algo bom. Sabemos que não vai ser fácil, eles vão sair propondo, para buscar o empate ou a vitória. Temos que fazer nosso trabalho e aproveitar prontamente os espaços que podem deixar. Espero poder fazer o mesmo (gol no Brasileiro), mas o mais importante é conseguirmos o resultado positivo”, disse, em entrevista ao portal “ge”.

“Ele (Arias) me ajudou muito explicando como era a situação aqui. Mas muitos jogadores se aproximaram: Cano, Thiago Santos, Ganso. A verdade é que além de sabermos que são grandes jogadores, me impressionaram muito como pessoas. Agradeço pela ajuda que me deram”, completou.

Sorriso estampado no rosto

Desde que chegou ao clube, Serna chama a atenção por estar sempre sorridente e focado em evoluir. Em sua coletiva de apresentação, ele demonstrava a gratidão pela oportunidade e logo caiu nas graças do técnico Mano Menezes. O atleta, que se espelha em Arias e Conca para também fazer sucesso no Fluminense, explicou como ganhou espaço entre os titulares.

“O que sempre me caracterizou como pessoa e profissional foi a entrega. Deixar tudo em campo, subir, baixar, defender, me mover por todos os lados. Creio que a confiança do professor passa por aí, saber que conta com um jogador que vai correr. Às vezes até diz para eu parar de correr tanto (risos). Mas acho que é por aí. Trato de ajudar na defesa, porque muitas vezes nós atacantes sempre queremos estar à frente. Sempre gosto de ser muito atrevido, encarar. Acho que isso pode auxiliar na decisão do professor”, concluiu Serna.

Por fim, o Fluminense trabalha para contar com Thiago Silva, que teve um problema no calcanhar do pé esquerdo, diante do Galo, na Arena MRV, nesta quarta-feira (25), às 19h (de Brasília). O time joga por um empate para avançar às semifinais do torneio.

