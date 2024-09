Ídolo da Roma detona Cristiano Ronaldo e ‘despreza’ recordes: ‘Não sabe jogar futebol’

O talento de Cristiano Ronaldo não comove ou causa qualquer impacto em Antônio Cassano, ex-atacante da seleção italiana. Aliás, para o ídolo da Roma, o astro português ”não sabe jogar futebol” de verdade e muito por isso fica atrás de outros nomes da mesma geração. Karim Benzema, que também passou pelo Real Madrid, teve o nome citado como exemplo.

Cassano questionou o objetivo de Cristiano no futebol durante a gravação do podcast esportivo ‘Viva el Futbol’. Na análise do ex-atacante, o português pratica um esporte coletivo de maneira individual e isso vai na absolutamente na contramão da proposta dentro das quatro linhas.

“Cristiano Ronaldo não sabe jogar futebol. Até pode marcar três mil gols, não me importa. Jogadores como Higuaín, Lewandowski, Benzema, Agüero, Ibrahimovic ou Suárez, esses sim sabem jogar futebol, porque percebem que é um jogo de equipe. Qual é o objetivo do Cristiano? Marcar gols e mais gols?”, e concluiu:

“Um cara como o Cristiano precisa pensar em si mesmo e, se não consegue mais, então tem que encerrar a carreira. Uma regra que se aplica em todos esportes. Aposente-se! Já deu”, opinou o italiano.

Passagens por Roma e Real Madrid

Antônio Cassano disputou 29 partidas oficiais pelo Real Madrid entre 2006 e 2007. Durante sua passagem, contribuiu com sete participações em 1.122 minutos em campo pelo clube merengue – quatro tentos e três assistências. Esteve presente na equipe pela última vez na vitória sobre o Gimnàstic, por 2 a 0, em março de 2007.

O ex-atacante também passou por clubes como Sampdoria, Parma, Bari, Milan e Inter. Contudo, fez seu nome na Roma – por onde disputou da temporada 01/02 à 05/06. Esteve presente em 161 partidas pelo clube, marcou 52 gols e serviu de garçom em outras 27 oportunidades.

Números Cristiano Ronaldo

O que Cassano e Ronaldo têm em comum? Ambos atuaram pelo Real Madrid, mesmo com passagens extremamente distintas. Enquanto o ex-atacante sequer completou 30 jogos pelo time merengue, Cristiano quase alcançou a marca de 440 partidas no clube.

Um dos maiores nomes da história do Real Madrid, CR7 disputou 438 jogos pelo clube espanhol e contribuiu com 450 gols. Além disso, contribuiu com 131 assistências para os companheiros durante o período em que esteve na equipe.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.