Léo Dias terá que indenizar atacante do Palmeiras por informação falsa

Dudu, atacante do Palmeiras e o jornalista Léo Dias travaram batalha judicial desde fevereiro - (crédito: Fotos: Fabio Menotti/Palmeiras / Divulgação/SBT)

O jornalista Léo Dias terá que pagar indenização a um jogador do Palmeiras, que comprovou ser vítima de danos morais. Isso porque o profissional da mídia cometeu um erro de identidade ao publicar que o atacante era alvo de processo judicial, em cenário de investigação de paternidade.

O atleta em questão é Dudu, que foi acusado por Léo Dias de um ato de infidelidade. Por conta disso, teria que realizar um exame de DNA para comprovar que era o pai da criança. No entanto, depois da publicação, o camisa 7 do Alviverde entrou com uma ação judicial contra o jornalista. O atleta ainda indicou que a pessoa que estava sob investigação era um homônimo.

Com relação à situação, o atacante do Palmeiras, através de suas redes sociais, argumentou que o profissional da imprensa “adora prejudicar a vida alheia” e foi o autor de ”um grande equívoco por incompetência ou má-fé”. Assim, o camisa 7 do Verdão usou de deboche para criticar Léo Dias.

“Tentarei ser o mais didático possível. Quando uma criança nasce, os pais têm o direito de escolher o nome que quiserem. Dito isso, existem muitos Alfredos, Carlos, Renatos, Joões e, como no meu caso, vários Eduardos”, indicou o jogador.

A advogada do jornalista, Halyne Marques, frisou que ele cumprirá a sentença da Justiça.

“Infelizmente, recebemos a informação de uma fonte que acreditávamos ser confiável, vindo de pessoas próximas ao jogador. Mas, como dissemos no processo, agora entendemos que essa informação visava prejudicar o Dudu”, explicou a defesa de Léo Dias.

Jornalista perde disputa judicial para jogador do Palmeiras

O profissional da imprensa recebeu a primeira condenação em fevereiro deste ano. Mesmo assim, ele recorreu à decisão, porém teve a sua apelação rejeitada em segunda instância. Com isso, os desembargadores do Tribunal de Justiça entenderam que apesar de ser visto como o “maior jornalista de celebridades do país”, ele cometeu um erro.

No caso, desrespeitou uma das principais exigências desta função na mídia, que é checar a informação. Prova disso é que o atleta e ídolo do Palmeiras sofreu consequências com a divulgação falsa de um cenário.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.