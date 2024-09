Athletico anuncia Lucho González como novo técnico

O Athletico agiu rápido no mercado e anunciou seu novo técnico nesta terça-feira (24). Trata-se de Lucho González, que chega para substituir Martín Varini, que foi demitido na noite da última segunda pela diretoria rubro-negra.

Lucho González é ídolo da torcida. Afinal, ele foi jogador do Furacão e disputou 164 partidas, com 11 gols e seis assistências. Na ocasião, foi contratado em setembro de 2016 e pendurou as chuteiras em maio de 2021 pelo clube, em jogo contra o Aucas pela Copa Sul-Americana.

Pelo Athletico, o agora treinador conquistou cinco títulos: Sul-Americana (2018 e 2021), Copa do Brasil (2019), J.League/Conmebol (2019) e Campeonato Paranaense (2020). Assim, no total, Lucho tem 30 conquistas na carreira.

Lucho faz cursos para técnico ainda como jogador

Já de olho na função de treinador, começou ainda como jogador os cursos Licença B da CBF e da Licença PRO da Associação de Futebol Argentino (AFA). No entanto, finalizou-os após encerrar a carreira. Dessa maneira, o início foi nas categorias de base do Athletico, tornando-se, em seguida, auxiliar técnico de Alberto Valentim em fevereiro de 2022.

Não demorou muito para deixar o Furacão por conta da demissão de Alberto Valentim. Logo depois, ficou dois meses no Ceará como treinador, atuando ao lado de Juca Antonello. No ano passado, fechou com o Inter para ser auxiliar de Eduardo Coudet.

A estreia de Lucho González será na próxima quinta-feira (26), em jogo decisivo contra o Racing pela Copa Sul-Americana. Na partida de ida, na Ligga Arena, na semana passada, o Furacão venceu por 1 a 0. Logo, pode empatar na Argentina que avança à semifinal da competição.

Varini foi demitido na última segunda do Athletico

Martín Varini comandou o Furacão em somente 19 jogos, com nove vitórias, quatro empates e seis derrotas. Ele não completou três meses no cargo.

Com um aproveitamento de 54%, Varini deixa o Rubro-Negro na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro e na disputa das quartas de final da Copa Sul-Americana. Na Copa do Brasil, caiu para o Vasco nas quartas de final.

