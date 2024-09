Depois de cumprir suspensão, Jemerson pode seguir como desfalque no Grêmio

O zagueiro Jemerson corre o risco de seguir como desfalque no Grêmio no confronto com o Criciúma, nesta quarta-feira (25), na Arena. Ele cumpriu suspensão automática na vitória sobre o Flamengo depois de receber três cartões amarelos. No entanto, ainda se recupera de dores musculares na coxa esquerda, que apresentou na última vez que entrou em campo, o empate com o Bragantino.

Havia a expectativa de que o defensor voltasse ao time titular, mas ainda é dúvida, por não estar nas condições físicas ideais. Ele, aliás, foi o autor do segundo gol do Imortal na partida diante do Massa Bruta. Apesar disso, ele precisou ser substituído na reta final do jogo por conta exatamente dos incômodos musculares.

Problema muscular crônico para o zagueiro do Grêmio

Antes de se transferir para o Tricolor Gaúcho, quando ainda defendia o Atlético, o zagueiro chegou a ser baixa na equipe graças a uma lesão também na coxa esquerda. O clube gaúcho ainda não divulgou um comunicado em que informa a condição física de Jemerson, mas ele foi ausência nas atividades no CT Luiz Carvalho nesta semana.

Se realmente houver a confirmação do desfalque, o técnico Renato Gaúcho deve repetir o time titular que encarou o Flamengo, no último domingo. O provável time titular deve ser: Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Villasanti, Monsalve, Cristaldo e Soteldo; Braithwaite.

O embate com o Criciúma, nesta quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), na Arena, diz respeito a um duelo atrasado pela quinta rodada da Série A. No atual cenário, o Tricolor Gaúcho encontra-se na 12ª colocação, com 31 pontos. Importante ressaltar que a equipe conta com dois jogos a menos no torneio.

