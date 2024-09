Palmeiras faz 5 a 3 no agregado e elimina o Corinthians no Brasileirão Sub-17

O Palmeiras venceu o Corinthians por 3 a 1 nesta terça-feira (24), pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-17, e avançou de fase. No jogo de ida, as equipes empataram por 2 a 2. Assim, o Verdão, que chegou ao triunfoGuarulhos com gols de Erick Belé e Murilo Dourado (2x), ficou com o placar de 5 a 3 no agregado.

Como foi o jogo

O Palmeiras foi melhor que o Corinthians no primeiro tempo. O time mandante, aliás, precisou de apenas dois minutos para estrear o placar. Em jogada de escanteio, a bola passou por toda a área até chegar em Erick Belé que, com o braço, mandou para o fundo da rede. Os jogadores do Timão reclamaram com o árbitro do toque, mas não foi marcada a irregularidade. Lembrando que o confronto não conta com o auxílio do VAR.

O Verdão ampliou aos 30′, também em escanteio, mas desta vez com Murilo Dourado, de cabeça. Já aos 36′, Luiz Fernando, na entrada da pequena área, descontou para os Filhos do Terrão.

Segundo tempo

Com um Corinthians mais ofensivo no início da segunda etapa, o Palmeiras foi atrás do terceiro gol para tranquilizar o jogo. Assim, aos 20′, Murilo Dourado, mais uma vez, marcou. O tento, aliás, saiu após um erro da defesa adversária. A reta final da partida contou com inúmeras tentativas alvinegras no ataque. Entretanto, faltou capricho no último passe. O cenário piorou quando Lorenzo foi expulso após forte entrada em Dourado.

