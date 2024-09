Saltos ornamentais: Brasil abre Sul-Americano em Cáli com pódios

Rafael Borges e Luis Felipe Moura ostentam a medalha de prata na disputa por duplas no trampolim 3m sincronizado - (crédito: Satiro Sodré/Saltos Brasil)

Turbinada por seis atletas nascidos no Distrito Federal e por uma radicada na capital, a Seleção Brasileira de Saltos Ornamentais abriu a disputa do Campeonato Sul-Americano de Cáli, na Colômbia, com pódios nesta terça-feira (24/9).

Paraibana de nascimento, mas brasiliense de coração, Luana Lira abriu os trabalhos de conquistas do país nas disputas individuais. A atleta de 28 anos faturou a prata no trampolim 1m, com nota 237,35.

Caçulas da delegação verde-amarela, Caio Dalmaso e Heloá Camelo (ambos de 18 anos) fecharam a disputa do trampolim 3m sincronizado misto com o segundo lugar, índice 222,90.

A dupla formada por Luis Felipe Moura e Rafael Borges no trampolim 3m sincronizado masculino brindou o país com a medalha prateada ao fechar a disputa com 306,03.

O Brasil segue em busca de mais medalhas na edição 2024 do Campeonato Sul-Americano. A disputa segue até sexta-feira (27/9) Complexo Hernando Botero O'Byrne.

Os brasilienses no Sul-Americano

» Anna Lúcia Rodrigues Martins dos Santos

» Heloá Almeida Camelo

» Caio Santos Dalmaso

» Luis Felipe Moura

» Rafael Rodrigues Borges

» Rafael Silva max de Almeida

» Luana Wanderley Moreira Lira (radicada em Brasília)

O que disputam

Feminino

Trampolim 1m: Heloá Camelo e Luana Lira

Trampolim 3m: Anna Lúcia dos Santos e Luana Lira

Plataforma 10m: Heloá Camelo

Trampolim 3m Sincronizado: Anna Lúcia dos Santos / Luana Lira

Masculino

Trampolim 1m: Luís Felipe Moura e Rafael Borges

Trampolim 3m: Luís Felipe Moura e Rafael Max

Plataforma 10m: Caio Dalmaso e João Margiotto

Trampolim 3m Sincronizado: Luís Felipe Moura / Rafael Borges

Plataforma 10m Sincronizado: Caio Dalmaso / João Margiotto

Provas mistas

Trampolim 3m Sincronizado: Anna Lúcia dos Santos / Rafael Max

Plataforma 10m Sincronizado: Heloá Camelo / Caio Dalmaso