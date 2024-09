Fernando Diniz revela vínculo especial com o Cruzeiro

Fernando Diniz já dirigiu vários clubes de destaque, como Athletico, Vasco, Santos e São Paulo. No ano passado, conquistou a Copa Libertadores com o Fluminense. Apesar de sua ampla experiência, ele revelou ter um carinho especial pelo Cruzeiro.

“É a realização de um sonho. Joguei aqui em 2004. Nasci em Patos de Minas, e meu pai era um grande torcedor do Cruzeiro nos anos 1960. Seus ídolos eram Dirceu Lopes, Tostão e Piazza. Meu pai viajava de Patos de Minas até São Paulo para assistir aos jogos do Cruzeiro contra o Santos naquela época. Perdi meu pai quando tinha oito anos, então estar aqui tem um valor sentimental enorme”, afirmou Diniz.

Na tarde desta terça-feira, Fernando Diniz recebeu a camisa 21 durante sua apresentação oficial. O número faz referência a 1921, ano de fundação do Cruzeiro. A cerimônia contou com a presença de Pedro Lourenço, proprietário da SAF do clube, e Alexandre Mattos, CEO da equipe.

O novo técnico, afinal, iniciou seu trabalho já nesta terça-feira e está regularizado para comandar o Cruzeiro na partida contra o Libertad, do Paraguai, pela Copa Sul-Americana. A equipe mineira tem vantagem após vencer o jogo de ida por 2 a 0, em Assunção.

