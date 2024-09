Torcida do Botafogo apoia time em embarque para decisão contra o São Paulo

Com apoio da torcida no Aeroporto do Galeão, o Botafogo embarcou no início da noite desta terça-feira (24/9) para São Paulo, onde nesta quarta encara o São Paulo, às 21h30, no Morumbis, pelas quartas de final da Libertadores.

Cerca de 150 alvinegros se reuniram nos arredores do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e foram saudados pela delegação. Liderados por Artur Jorge, o jogadores saíram do ônibus e se dirigiram para a torcida, retribuindo a iniciativa de apoio.

Os torcedores alvinegros passaram uma dose extra de energia aos jogadores, com muitas bandeiras, sinalizadores, faixas, bateria e cantos. O Botafogo empatou por 0 a 0 o primeiro jogo, no Nilton Santos, e agora precisa da vitória para avançar – ou, então, se empatar, passar nos pênaltis.

Para a partida na capital paulista, o Botafogo terá o retorno de Marlon Freitas, que cumpriu suspensão no fim de semana contra o Fluminense. Segundo o “ge”, a escalação deve ser a mesma da primeira partida, na semana passada, no Estádio Nilton Santos.

