Consolidado, Sport retorna ao G4 da Série B e segue em busca do acesso

O confronto desta segunda-feira (23), diante do Paysandu, representou um momento importante para o Sport na temporada. A vitória por 1 a 0 sobre o Papão, pela 28ª rodada da Série B, marcou o fim de um jejum de 18 anos sem vencer o rival fora de casa e colocou o clube pernambucano na 3ª colocação, com um jogo a menos. O último triunfo diante do Paysandu havia ocorrido em 2006. Desde então, todos os jogos realizados foram vencidos pelos paraenses.

“Estamos em busca do grande objetivo, o acesso à Série A, e com o apoio da torcida tenho certeza que conseguiremos. Mas, além de construir um time forte, damos atenção às partes estrutural e financeira. A modernização do patrimônio do Sport é uma das maiores preocupações da nossa gestão”, explica Yuri Romão, presidente do clube.

Gestão do Sport

Sob a atual gestão desde 2023, o Sport trabalha atualmente em três frentes para buscar voos maiores nos próximos anos: montar um time capaz de brigar pelo acesso, diminuir as dívidas e melhorar a estrutura existente.

Em 2024, os frutos do planejamento já começaram, com a conquista do bicampeonato pernambucano, derrotando o rival Náutico na decisão. Já na parte financeira, o grande objetivo da diretoria é reduzir a atual dívida de R$ 330 milhões para R$ 148 milhões ainda nesta temporada. O encolhimento dos débitos, no entanto, depende da aprovação do Plano de Recuperação Judicial adotado pelo clube.

Na parte estrutural, o Sport tem realizado uma grande reforma na Ilha do Retiro, com troca total do gramado e mudança na rede elétrica, além de um novo sistema de iluminação dos refletores. O Centro de Treinamento do clube também passou por uma série de modificações visando a modernização do local.

