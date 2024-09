Fernando Verdasco é um dos destaques do Brasília Champions Legends 2024

O renomado ex-tenista espanhol Fernando Verdasco é uma das principais atrações do Brasília Champions Legends 2024, que acontece em 27 e 28 de setembro, no estacionamento da Arena BRB Nilson Nelson. Os ingressos estão à venda no site da Bilheteria Digital (clique aqui para acessar).

Ex-número 7 do mundo, Verdasco é tricampeão da Copa Davis (2008, 2009, 2011) e vencedor do ATP Finals em duplas. Com um total de sete títulos ATP em simples e oito em duplas, o espanhol é reconhecido pela habilidade e experiência no circuito internacional.

“Estou muito emocionado em poder voltar a um dos países que mais gosto de visitar e jogar. Será um prazer participar do Brasília Champions”, declarou Verdasco, expressando empolgação para o evento.

O circuito recebe o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer. “A presença de grandes nomes do tênis mundial só engrandece e eleva o nível do evento. Isso demonstra também a aceitação dos atletas em relação às características da nossa cidade. Com certeza, será uma edição histórica e cheia de surpresas”, declara o gestor da pasta, Renato Junqueira.

Além de Verdasco, o Brasília Champions Legends contará com a participação de outros estrelas, como o espanhol Tommy Robredo, o colombiano Juan Cabal, e os brasileiros João Menezes, Marcelo Demoliner e Gilbert Klier Jr.

O sistema de disputa do Brasília Champions Legends contará com dois times de três jogadores cada, que se enfrentarão em dois dias, com duas partidas de simples e uma de duplas por dia. O time com o maior número de pontos ao final das disputas será declarado o campeão.

Além do torneio-exibição internacional, o Brasília Champions 2024 conta com uma extensa programação que começou no dia 19, oferecendo eventos e atividades para todos os amantes do tênis.



Programação



Festival Brasília Champions

Entre 23 e 25 de setembro, o festival oferecerá clínicas e vivências de tênis destinadas a crianças e adolescentes dos Centros Olímpicos do Distrito Federal (COPs), com o objetivo é fomentar o acesso à prática esportiva e fortalecer Brasília como um polo de tênis.

Brasília Champions Juniors

De 26 a 29 de setembro, o Circuito Brasiliense de Tênis Infanto juvenil, com pontuação CBTG3, reunirá jovens promissores da capital federal.

Brasília Champions Legends

Nos dias 27 e 28 de setembro, acontecerá uma exibição internacional que contará com a presença de lendas do tênis mundial, alguns dos melhores atletas do mundo, além de convidados. O evento é um dos destaques do Brasília Champions 2024, oferecendo aos fãs a chance de ver grandes nomes do esporte em ação.

*Com informações da Secretaria de Esporte e Lazer