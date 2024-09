Diniz é o quarto ex-Seleção a assumir o Cruzeiro no século; confira lista

Fernando Diniz vai se acostumar a vestir azul na busca por novos títulos com o Cruzeiro, mas traz consigo uma bagagem verde-amarela que é comum na Toca da Raposa. O atual campeão da Libertadores assume o clube mineiro meses após deixar de lado a prancheta de comandante da Seleção Brasileira, em roteiro semelhante ao de outros treinadores no século XXI. O cenário já foi vivido por Vanderlei Luxemburgo, Mano Menezes e Luiz Felipe Scolari, que aproveitaram a experiência pelo Brasil para fazer o trabalho no time celeste.

O sonho seria repetir o que fez Vanderlei Luxemburgo. Dono da prancheta canarinho entre 1998 e 2000, a primeira passagem de Luxa pelo Cruzeiro, entre 2002 e 2004, ficou eternizada até mesmo no escudo do clube, com a conquista da Tríplice Coroa, em 2003. Campeão do Campeonato Mineiro, da Copa do Brasil e do Brasileirão, ele foi demitido no ano seguinte após começo ruim de estadual.

Ainda assim, Luxemburgo também foi o responsável pela segunda passagem de um ex-Seleção pela Raposa. O retorno ao clube, porém, foi longe do esperado. O time vinha do bicampeonato brasileiro sob comando de Marcelo Oliveira, mas, com a expectativa alta, o começo de temporada abaixo em 2015 fez a diretoria recorrer ao veterano. Desta vez, os títulos ficaram longe e a demissão veio após menos de três meses no cargo, com dez derrotas em 19 jogos.

Quem assumiu no lugar dele foi justamente Mano Menezes, que recuperou a moral do elenco e terminou o Brasileirão em oitavo, dono da melhor campanha do segundo turno. O trabalho, no entanto, não seguiu em frente de imediato, pois o treinador recebeu uma proposta milionária do Shandong Luneng e foi para a China.

Já o retorno, em 2016, teve padrão vitorioso, mas foi do céu ao inferno ao longo de três anos no comando. Mano foi bicampeão da Copa do Brasil (2017 e 2018) e do Mineiro (2018 e 2019), com direito a conquista invicta. A reta final, porém, veio em 2019, quando o elenco estrelado não rendeu em campo. A demissão foi na metade do Brasileirão, que culminou no rebaixamento do clube.

Na Série B, foi a vez de Felipão ser chamado para ajudar. O experiente treinador chegou em um cenário de terra arrasada e com a missão de evitar uma possível queda para a terceira divisão. O dever foi cumprido, mas os atritos com a direção fizeram Scolari pedir demissão após garantir a permanência na segundona. O mais recente antes de Diniz foi Luxemburgo, em 2021, na terceira passagem pela Toca. Mesmo sem a classificação para a elite, Luxa teve o contrato renovado para a temporada seguinte, porém, o vínculo foi rescindido um mês depois por questões orçamentárias.

E antes da Seleção?

Se o recorte mudar e considerar os técnicos que treinaram o Brasil e o Cruzeiro no século, independente de qual veio primeiro, a lista fica diferente e abre com Felipão. O gaúcho, que esteve na Raposa entre 2000 e 2001, foi campeão da Copa Sul-Minas, desempenho que o creditou justamente para ser convocado ao posto de treinador da Seleção. A escolha deu certo, e terminou com o penta na Copa do Mundo de 2002.

Quem sonha em ter o mesmo desfecho é Dorival Jr. Atual nome no comando da Amarelinha, treinou o time mineiro em 2007. Na ocasião, ele assumiu o cargo após o clube perder o estadual para o rival Atlético-MG e conseguiu administrar a crise. O trabalho resultou na equipe brigando pelo título do Brasileirão, mas a queda de rendimento no final do campeonato o fez ser demitido. Ainda assim, serviu para a projeção de Dorival no cenário nacional.

O bola da vez agora é Diniz. Apresentado nesta terça-feira (24/9), ele tem compromisso pela frente já na quinta (26/9), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, contra o Libertad, no Mineirão. O sonho da classificação, com vantagem por ter ganho de 2 x 0 na ida, faz parte do projeto da Raposa em voltar a levantar um caneco após o rebaixamento para a Série B.

“É uma responsabilidade grande. Tudo que está sendo feito é para o Cruzeiro conquistar títulos. A responsabilidade existe e está nesta situação. Não existe promessa de título. Tem jogo difícil na quinta, depois na semifinal. Títulos não acontecem na hora do jogo, acontece agora, não amanhã. Hoje, vou fazer de tudo para o Cruzeiro ser o melhor clube do mundo”, disse na apresentação.

Lista de técnicos ex-Seleção a treinar o Cruzeiro

Luiz Felipe Scolari*

De 1º de julho de 2000 até 30 de junho de 2001

Campeão da Copa Sul-Minas (2001)

Vanderlei Luxemburgo

De 1° de agosto de 2002 até 27 de fevereiro de 2004

Campeão do Campeonato Mineiro, da Copa do Brasil e do Brasileirão (2003)

Dorival Júnior*

De 8 de maio de 2007 até 2 de dezembro de 2007

Sem títulos

Vanderlei Luxemburgo (segunda passagem)

De 2 de junho de 2015 até 31 de agosto de 2015

Sem títulos

Mano Menezes

De 1 de setembro de 2015 até 31 de dezembro de 2015

Sem títulos

Mano Menezes (segunda passagem)

De 27 de julho de 2016 até 8 de agosto de 2019

Bicampeão da Copa do Brasil (2017 e 2018) e do Campeonato Mineiro (2018 e 2019)

Luiz Felipe Scolari (segunda passagem)

De 19 de outubro de 2020 até 25 de janeiro de 2021

Sem títulos

Vanderlei Luxemburgo (terceira passagem)

De 6 de agosto de 2021 até 28 de dezembro de 2021

Sem títulos

Fernando Diniz

A partir de 23 de setembro de 2024

*Passagens antes de ser técnico da Seleção Brasileira