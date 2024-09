Vasco sai ‘no prejuízo’ em renda histórica contra o Palmeiras

Maior público do futebol brasileiro no ano, o duelo entre Vasco e Palmeiras, no Mané Garricha, em Brasília, no último domingo (22), registrou também a maior renda de um jogo do Brasileirão 2024. O valor, aliás, foi de R$ 7.496.563.

Entretanto, o Cruz-Maltino não terá grande ganhou nas contas. Por contrato, o jogo foi para a organizadora da partida, o grupo Metrópoles Sports. O clube, então, ficaria apenas com o valor da venda do mando de campo: que ficou em R$ 1,5 milhão.

Contudo, a 777 Partners pediu o adiantamento da receita da venda da partida ainda no primeiro semestre, então o valor caiu para R$ 1 milhão.

Dentro do Vasco, a decisão de vender o mando se vê como falta de ambição esportiva, já que o time costuma ser forte em São Januário. A justificativa do grupo, aliás, era que o Vasco não estaria brigando nas primeiras posições da tabela. Assim, tornaria o jogo contra o Palmeiras uma oportunidade de garantir receita extra.

