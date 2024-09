Com presença do presidente, Atlético finaliza preparativos para duelo contra o Fluminense

É decisão no Atlético. O time precisa vencer o Fluminense por pelo menos um gol de diferença para levar o duelo das quartas de final da Libertadores às penalidades máximas. O último treino contou com a presença ilustre do presidente Sérgio Coelho, na Cidade do Galo.

Aliás, o mandatário esteve acompanhado do vice Márcio André de Brito e conversou com a comissão técnica e alguns jogadores do elenco mineiro.

“Conversamos bastante com a comissão técnica e com alguns atletas. Todos sabem da responsabilidade e da importância de uma virada amanhã. Vai ser uma verdadeira guerra dentro de campo; entraremos com as facas nos dentes, comendo grama. Vamos para cima com muito respeito ao Fluminense, mas estamos em casa e vamos fazer valer nossa força”, afirmou o presidente do Atlético.

Casa cheia na Arena MRV para acompanhar o Atlético

Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos para o duelo que acontecerá na Arena MRV. Sérgio encerra pedindo apoio aos torcedores do Galo.

“A Massa sempre fez diferença e fará a diferença novamente. Serão os atletas guerreando dentro das quatro linhas e a massa apoiando o time o tempo todo. Não vamos parar nenhum minuto; pressão do início ao fim”, resumiu o mandatário.

