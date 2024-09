Conselho do São Paulo aprova uso do terceiro uniforme

Rodrigo Nestor com a camisa nova do São Paulo - (crédito: Foto: divulgação )

O São Paulo finalmente poderá utilizar sua camisa de número três em jogos oficiais. O uniforme foi lançado em agosto deste ano em homenagem aos torcedores do Tricolor Paulista.

Aliás, o design do uniforme foge do tradicional das camisas um e dois, pois seus padrões estão definidos em estatuto. Por isso, foi necessária uma autorização do Conselho Deliberativo do clube.

Veja também: São Paulo atuará em Brasília no duelo contra o Vasco pelo Brasileirão

Em uma votação que ocorreu nesta terça-feira (24) e que teve 91,09% dos votos, o uso do uniforme foi validado. Assim, o presidente do São Paulo, Julio Casares, comemorou em suas redes sociais. O clube, portanto, também postou uma imagem do volante Rodrigo Nestor usando a nova camisa.

O São Paulo, no entanto, tem contrato com a fornecedora New Balance e prevê exclusividade para o Tricolor do Morumbi no país durante seus dois primeiros anos e no estado de São Paulo até o fim do contrato, em 2026.

Em relação ao campo, o São Paulo, no entanto, decidirá sua vida na Libertadores nesta quarta-feira (25), quando receberá o Botafogo no Morumbi. A partida de ida terminou em 0 a 0, e uma vitória simples garante a classificação do Tricolor.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.