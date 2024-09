América MG vence a Ponte Preta em campinas e ainda sonha com acesso

O América-MG venceu sua segunda partida seguida. A vítima agora foi a equipe da Ponte Preta. O duelo ocorreu no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, e valeu pela 28ª rodada da Série B. O time mineiro ainda sonha com o acesso á elite do futebol brasileiro.

Os gols da partida foram anotados por Adson, no primeiro tempo, e Jonathas, no fim do segundo tempo. Pelo lado da Ponte Preta, o meia Elvis perdeu um pênalti quando o placar já estava 1 a 0.

Classificação e próximos jogos de Ponte Preta e América MG

Aliás, o América, que já foi líder da Série B, agora luta para retornar ao G4. Assim, chegou aos 44 pontos e ocupa a sétima colocação. No entanto, a situação Ponte Preta é diferente, afinal, é a 13ª colocada e soma 32 pontos. O time paulista continua ameaçado e briga contra o rebaixamento.

Na próxima rodada, a Ponte Preta medirá forças contra o líder Novorizontino, às 21h (de Brasília) fora de casa. Por outro lado, o América-MG terá pela frente o CRB, em um jogo marcado para domingo (28), em Maceió.

