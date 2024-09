Romero comemora boa fase no Corinthians e vê Majestoso como ‘final’

O Corinthians conquistou a classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana ao vencer o Fortaleza, na Neo Química Arena. Autor do gol que abriu o placar, Ángel Romero comemorou a boa fase e a importância de vencer dentro de casa.

“É muito importante, a gente precisava fechar a classificação aqui dentro de casa contra um adversário muito difícil. A gente sabe a dificuldade do Fortaleza, a gente tirou uma vantagem muito importante lá fora, mas a gente precisava jogar desse jeito hoje aqui, fechando a classificação aqui com o nosso torcedor. Estou muito feliz pela vitória, pelo gol também, de poder fazer mais um aqui na Arena”, iniciou Romero à ESPN.

“Agora tem no domingo outra final, aqui no Corinthians sempre são finais os jogos que a gente vai disputar até o término do campeonato. Agora é descansar e depois a gente vai pensar no clássico”, concluiu o paraguaio.

Com o resultado, o Corinthians, afinal, aguarda o vencedor do duelo entre Athletico-PR e Racing, da Argentina. Agora, Romero e seus companheiros voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Timão, aliás, entra em campo neste domingo, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, onde enfrenta o São Paulo, às 16h, em duelo válido pela 28ª rodada do Brasileirão.

