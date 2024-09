Ramón Díaz destaca postura do Corinthians: ‘Outra mentalidade’

O técnico Ramón Díaz enxerga que o Corinthians está com “outra mentalidade” após vitória e classificação consistente sobre Fortaleza, pela Sul-Americana. Além disso, o treinador pediu pés no chão, pois ainda terá que manter o foco no Campeonato Brasileiro, onde equipe não enfrenta bom momento.

“Passamos por uma grande equipe, que não é fácil vencer. Por isso vejo nosso time com outra mentalidade, algo completamente diferente do que passava anteriormente. É um time mais concentrado, agressivo, que sabe o que quer”, disse Ramón Díaz em entrevista coletiva.

O treinador afirmou que seu time vai brigar pelas duas finais das Copas, apesar da situação do Brasileiro que requer atenção. Na Sul-Americana, por exemplo, ele poupou alguns atletas importantes, como Rodrigo Garro, e mesmo assim o time foi eficiente.

“Mérito dos jogadores essa atitude diferente. Temos que pensar no Brasileiro, para sair logo dessa situação, e vamos brigar para chegar às finais. Sabemos que não será fácil, mas vamos brigar. Vamos festejar, mas com calma, temos que primeiro sair dessa situação do Brasileiro”, disse Ramón.

O Corinthians, afinal, aguarda o vencedor entre Racing-ARG e Athletico-PR para conhecer seu adversário na próxima fase. Agora terá clássico contra o São Paulo no próximo domingo (29), pelo Brasileirão. Por ter se garantido na semifinal, o Timão embolsou mais US$ 800 mil (R$ 4,3 milhões) e agora acumula o total de US$ 3,46 milhões (R$ 18,8 milhões), contando o que recebeu nas fases anteriores.

Memphis Depay

“Estamos dando minutos para ele. Isso é muito importante porque ele não jogava há muito tempo. Ele está treinando no seu máximo para se colocar bem. Para a nossa sorte, os atacantes estão respondendo. Estamos dando minutos para ele chegar a 100%. Temos quatro jogos antes da nova parada. No momento que pudermos utilizar, vamos utilizar porque ele é um grande jogador. Ele resolveu de maneira incrível no gol do Pedro Henrique. Vamos dar confiança. Ele está vendo o que é Corinthians, o ambiente, o Brasil… Ele está com muita raça. Estão todos trabalhando para chegar às finais e sair rápido do Z4 do Brasileirão.”

Atacantes pelo meio

“Trabalhamos com os dois atacantes para que ataquem internamente, sem precisar voltar para marcar o lateral. Queremos que sejam, de fato, atacantes para que resolvam as situações. Ele [Yuri Alberto] está em um momento brilhante. A estrutura está se armando, e o grupo está mantendo a concentração. Da metade do campo para frente, o Corinthians melhorou muito: em dinâmica, em jogo, em paciência… jogar neste estádio não é fácil diante dos torcedores que pressionam. Estamos tentando fazer uma equipe sólida para manter a tranquilidade e deixar os atacantes resolverem”.

Três zagueiros

“Podemos mudar taticamente pela quantidade de jogadores que temos. Temos ótimos meio-campistas, com muitos criadores. Isso te permite mudar. Eles [defensores] são muito inteligentes. Jogamos com linha de três e estão resolvendo. Eles sabem que, qualquer um que joga, entrega o máximo. Estou muito contente porque, tanto o Gustavo Henrique quanto o Cacá, jogaram na semana passada e foram muito bem”.

