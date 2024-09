São Paulo não perde para brasileiros, em casa, na Libertadores, há 11 anos

O São Paulo encara o Botafogo nesta quarta-feira (25/9), às 21h30, no Morumbis, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. O Tricolor tenta chegar novamente na semifinal da competição continental e, para isso, aposta no bom retrospecto contra brasileiros no torneio, atuando em sua casa.

Afinal, a última vez que o São Paulo perdeu para um clube brasileiro na Libertadores, dentro do Morumbis, foi em 2013. Na ocasião, o Atlético-MG venceu o Tricolor por 2 a 1, em pleno Cícero Pompeu de Toledo. O Galo voltaria a vencer no Independência e eliminaria os paulistas da competição.

Desde então, o São Paulo teve mais quatro confrontos no Morumbis contra brasileiros na Libertadores. O primeiro aconteceu em 2015. Na ocasião, o Tricolor venceu o Corinthians por 2 a 0, na última rodada da fase de grupos. No mesmo ano, o Tricolor teve o Cruzeiro pelas oitavas de final e trinfou por 1 a 0. Contudo, na volta, acabou eliminado nos pênaltis para a Raposa.

Outro duelo aconteceu em 2016. O São Paulo reencontrou o Atlético-MG nas quartas de final e venceu por 1 a 0. Depois, em 2021, um Choque-Rei nas quartas agitou a Libertadores e as equipes empataram em 1 a 1 no Morumbis.

São Paulo aposta no Morumbis para avançar

Assim, é com este retrospecto que o São Paulo encara o Botafogo nesta quarta-feira. Se conseguir manter essa marca, o Tricolor ao menos leva a partida para os pênaltis com um novo empate, já que a partida de ida terminou em 0 a 0. Entretanto, a ideia de Zubeldía e seus comandados é aproveitar a força do Morumbis para fazer o Tricolor volte para uma semifinal de Libertadores após oito anos.

