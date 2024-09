Yuri Alberto admite que quase deixou o Corinthians no meio do ano

Yuri Alberto quase deixou o Corinthians no meio do ano - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Yuri Alberto, enfim, fez as pazes com as torcidas nos últimos jogos. O jogador foi um dos destaques do Corinthians na vitória em cima do Fortaleza por 3 a 0, nesta terça-feira (24/9), na Neo Química Arena, que classificou a equipe para a semifinal da Copa Sul-Americana. Contudo, o camisa 9 poderia não jogar nesta partida.

Isso porque após a partida, Yuri Alberto confirmou o interesse de deixar o Corinthians meses atrás. Em um cenário completamente diferente do atual, o jogador não vinha passando por um bom momento. Mesmo assim, o Southampton, da Inglaterra, demonstrou interesse na contratação do jogador. Entretanto, a oferta sequer chegou às mãos do jogador.

“Negaram antes de me perguntar. Teve momento em que queria muito sair. Tivemos conversa interna aqui. Agradeço o apoio, o presidente confia no meu trabalho. Estava em um momento frágil e de cobrança alta, isso tem me preparado bastante. Isso me torna cascudo, tem me dado força, creio que teremos muitas coisas até o fim da temporada”, disse Yuri Alberto.

Antes do Southampton, Woverhampton e West Ham mostraram interesse em Yuri Alberto. Todas as ofertas e sondagens acabaram sendo recusadas pelo Corinthians. O centroavante afirmou que o apoio e confiança da diretoria foram fundamentais para sua permanência.

“Recebi muitas sondagens, propostas chegaram poucas. Estou focado neste final de temporada, são jogos muito importantes. Não dá tempo de pensar nessas coisas, só penso em ajudar o Corinthians”, completou.

Yuri Alberto espanta má fase de vez

Realmente o camisa 9 vive um momento diferente. Afinal, ele marcou um gol e distribuiu três assistências nas últimas quatro partidas. Além disso, pelo segundo jogo seguido na Neo Química Arena, teve seu nome gritado pelos torcedores.

O atacante, que soma 17 gols e está a apenas dois de repetir a temporada mais goleadora da carreira. Assim, ele comentou os motivos de permanecer no Parque São Jorge

“Fiquei pela confiança que as pessoas têm em mim, pela confiança que me dão. Acho que isso é importante e o que valeu à pena, passando por momentos difíceis, baixando a guarda. O que me fez ficar são as pessoas que me dão essa energia”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.