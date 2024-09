A Fazenda: Zé Love promete ‘guerra’ em caso de retorno da roça

O ex-jogador Zé Love é um dos participantes presentes na formação da 1ª roça de “A Fazenda 16”, reality show da Record. O ex-atacante foi o mais votado na última terça-feira (24) e corre o risco de eliminação. Chamado de ‘agressivo’, ele prometeu ‘guerra’ em caso de volta, além de ameaçar processar alguns peões quando deixar o programa.

Na formação da berlinda, Zé Love recebeu 12 votos de 23 possíveis. Após a dinâmica, o ex-jogador conversou com Zaac e faz um desabafo sobre tudo o que ouviu, principalmente em relação a ser chamado de agressivo por outros participantes.

“Elas expuseram uma coisa em rede nacional que eu nunca fui na minha vida”, relatou Zé, que prometeu procurar a Justiça:

“Agora a briga é lá fora também. Eles vão ter que ir até o final… são 11 processos!”

Contudo, Zé Love pode escapar da berlinda caso vença a Prova do Fazendeiro desta quarta (25). E o peão já prometeu polêmica.

“Eu voltando Fazendeiro ou voltando pelo público, meu amigo, isso aqui vai virar uma guerra!”, declarou.

Zé Love vira sinônimo de polêmica em ‘A Fazenda’

Desde a estreia da 16ª edição do programa, Zé Love esteve presente em diferentes momentos de ‘treta’ do reality. O ex-jogador protagonizou bate-boca com Sacha Bali, Júlia Simoura e mais recentemente com Larissa Tomásia. Dessa maneira, acabou se tornando um alvo fácil na votação.

Flor Fernandez, Vivi Fernandez e Sacha Bali também estão na 1ª roça. Apenas o último já está garantido na disputa pelo voto popular para ver quem segue no programa.