Fluminense fará estreia no Brasileirão de Aspirantes com ‘velhos conhecidos’ no elenco

Rômulo Rodríguez será o treinador do Fluminense no Brasileirão de Aspirantes - (crédito: Foto: Mailson Santana / Fluminense)

O Fluminense fará sua estreia no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, nesta quarta-feira (25), diante do CRB, às 15h, no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém. No comando técnico, Rômulo Rodríguez, que soma 19 títulos na base, terá mais um desafio na carreira e contará com “reforços” conhecidos pela torcida no elenco.

“Comandar o time de aspirantes é um presente que recebi. É uma categoria Sub-23, mas vamos utilizar a base toda do Sub-20, então são atletas que já estão comigo desde março, quando subi do Sub-17. Os outros jogadores cedidos pelo time profissional também precisam dessa chance para mostrar trabalho e eu estou no mesmo barco. Um campeonato nacional deste nível é uma grande oportunidade para todos e estamos com um time muito competitivo. Temos tudo para fazer uma boa campanha”, disse o treinador.

Afinal, entre jogadores que já receberam chances na equipe profissional do Fluminense, aparecem nomes como o zagueiro Felipe Andrade, o lateral-direito Justen, o lateral-esquerdo Esquerdinha e os atacantes Isaac e João Neto. Este último, aliás, irá reencontrar a equipe alagoana, depois de seis meses de empréstimo no Galo.

“Esse período no CRB foi muito importante para mim. Pude jogar contra grandes equipes do país e adquiri muita experiência. Voltei para o Fluminense muito melhor do que saí e espero contribuir o máximo possível para a equipe”, afirmou o atacante.

Por fim, esta será a quarta edição do Brasileirão de Aspirantes. O Fluminense esteve nas semifinais em 2020 e 2022 e ficou na primeira fase, em 2021. Na última temporada, a CBF não organizou o torneio, que retorna ao calendário do futebol brasileiro.

