Neymar: Justiça toma decisão sobre queixa-crime contra o jogador

A queixa-crime contra Neymar e sua relação com o site de apostas Blaze foi arquivada pela Justiça do Rio de Janeiro. A decisão acata um pedido do Ministério Público para a extinção do processo. A informação é de Diego Garcia, do Uol.

De acordo com a reportagem, o arquivamento dos autos do inquérito policial ocorre devido a ausência de interesse na persecução penal. Realizada por um advogado, a denúncia acusa o camisa 10 do Al-Hilal de realizar publicidade enganosa ou abusiva em favor da Blaze através das suas redes sociais.

Diversos processos de consumidores com relatos de prejuízo financeiro através do site de apostas compõem no processo. Neymar, embaixador da marca, se tornou alvo das reclamações dos usuários. Além disso, também constam reportagens de veículos de comunicação sobre um pedido da Justiça de São Paulo para bloquear R$ 100 milhões das contas da empresa por indícios de fraude praticada contra usuários.

A Justiça então deu 15 dias para exibição das documentações, mas negou, em princípio, o pedido de exibição dos extratos de suas contas digitais.

Investigação envolvendo a Blaze, parceira de Neymar

Em 2023, a Justiça de São Paulo realizou o bloqueio de R$ 101 milhões da Blaze. De acordo com uma matéria do Fantástico, a polícia de São Paulo iniciou a investigação depois que apostadores denunciaram o não pagamento de prêmios mais altos. Assim sendo, há suspeita de estelionato.