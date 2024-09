Otero cai de produção e se cobra para ser mais decisivo no Santos

Nome de confiança do técnico Fábio Carille, o meio-campista Otero não passa por um grande momento. O jogador tem sido pouco efetivo na disputa da Série B com apenas dois gols e uma assistência e não vem conseguindo ajudar tanto a equipe quanto gostaria. Tanto que o próprio venezuelano vem se cobrando por uma melhora.

Após a partida contra o Novorizontino, na última segunda-feira (23/9), Otero lamentou sua pouca efetividade no sistema ofensivo. Contudo, quer melhorar para ajudar o Santos a conseguir o acesso.

“Sou um cara ofensivo, me cobro por gols. A bola não estava entrando. São números baixos, mas o importante é a vitória do time. Agora, na reta final, a meta é fazer mais gols”, disse Otero.

Realmente os números de Otero são baixos. Afinal, são apenas três participações diretas em gol em 1689 minutos em campo na Série B. Assim, em média, o venezuelano precisa de seis jogos para participara de um gol do Santos na competição. A estatística demonstra a baixa efetividade, sobretudo para alguém que constantemente é titular no ataque do Santos e que também é especialista nas bolas paradas.

Apesar da pouca eficiência, o meia segue com prestígio com Fábio Carille. Ele segue como titular e não perdeu espaço nem com as novas contratações do Peixe na última janela de transferência.

O Santos é o vice-líder da competição com 50 pontos, um atrás do Novorizontino, e entra na reta final brigando pelo acesso e pelo título. Aliás, o técnico Fábio Carille colocou a meta de 64 pontos para fazer o Peixe retornar para a elite nacional.

