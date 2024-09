Leila descarta reforço de peso para 2025: ‘Esquece esse negócio’

Leila Pereira é candidata à reeleição no Palmeiras e, apesar de colocar toda sua atenção nas urnas, ela também segue pensando no futuro do clube. Mais especificamente no Mundial de Clubes. Afinal, o Verdão disputa o torneio no ano que vem e o planejamento para a próxima temporada segue a todo vapor. Contudo, a mandatária avisou que não deve fazer loucuras para ter uma contratação de peso para 2025.

Após reuniões da diretoria com o técnico Abel Ferreira, o Palmeiras já está no mercado em busca de reforços, inclusive para repor a saída de Estêvão em julho. Contudo, em seu evento de lançamento de chapa, Leila descartou a chegada de um nome midiático e vai manter a estratégia de contratações.

“Enquanto eu for presidente do Palmeiras, esquece esse negócio de nome de peso. Não existe um nome de peso. O Palmeiras é bicampeão brasileiro. Estamos lutando pelo tricampeonato brasileiro. Conquistamos todos esses títulos com o nosso elenco. O nosso elenco é forte. E eu confio neles. Eu confio no nosso conjunto. Não existe uma pessoa para resolver”, disse Leila, que prosseguiu.

“Nós ganhamos tanto, somos tão vitoriosos pelo nosso conjunto. Como diz o Abel, todos somos um. O torcedor pode ter a certeza, não vem essas grandes estrelas que jogam com nome. Não. Aqui a gente quer que a pessoa arregace a manga”, completou.

Leila descarta fazer loucuras com as finanças do Palmeiras

Aliás, nesta temporada, o Palmeiras teve um valor recorde em gastos, com mais de R$200 milhões. Em 2024, chegaram ao Verdão Aníbal Moreno, Caio Paulista, Rômulo, Bruno Rodrigues, Lázaro, Felipe Anderson, Giay e Maurício. Isso em um ano que o clube arrecadou R$1 bilhão em vendas. Contudo, a mandatária não deseja deixar um rombo financeiro no Alviverde, caso deixe o cargo.

“Futebol não é brincadeira, você mexe com a paixão de milhões de pessoas, então o dirigente tem que ser responsável, tem que saber o que está fazendo. Eu não vou ser como diversos dirigentes que já passaram pelo Palmeiras, que deixaram legados horrorosos para o Palmeiras pagar. Isso eu não vou fazer. Loucura. A presidente Leila Pereira nunca fez e não fará”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.