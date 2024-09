Mãe registra BO contra Felipe Melo, do Fluminense, por amedrontar adolescente

A mãe de um garoto de 15 anos registrou um Boletim de Ocorrência contra Felipe Melo, do Fluminense, por gritar e amedrontar o adolescente na noite do último domingo (22). Segundo a mulher, o zagueiro teria se ‘descontrolado’ após o filho se declarar torcedor do Botafogo.

O caso ocorreu um dia após a falha crucial de Felipe Melo no gol da vitória do Botafogo sobre o Fluminense, pelo Brasileirão 2024. De acordo com Vanessa Cruz de Azevedo Ferreira, o zagueiro teria perguntado o time do jovem antes de iniciar o constrangimento dentro de um condomínio na Barra da Tijuca. Ao ouvir que o rapaz torcia para o Botafogo, o jogador, ainda segundo relatos, teria gritado com o rosto colado ao da vítima e questionado se o menino era ”otário”.

Felipe Melo só se afastou do garoto após receber conselho de um homem que presenciou o ocorrido. Na sequência, o botafoguense de 15 anos procurou a segurança do condomínio para relatar o ocorrido e fazer a denúncia. Vanessa Cruz abriu um B.O contra o zagueiro pelo crime de ”submeter criança ou adolescente a vexame ou constrangimento”.

Jogador do Fluminense presencia caso

O nome de Kauã Elias, companheiro de Felipe Melo no Fluminense, também aparece no Boletim de Ocorrência registrado por Vanessa. A mulher citou o atacante como testemunha do caso e, segundo a denúncia, ele teria tranquilizado o adolescente.

“Não fica triste, ele (Felipe Melo) é maluco”, teria dito Kauã Elias ao botafoguense de 15 anos.

Nem Felipe Melo e nem Kauã Elias comentaram o caso até o momento. O Fluminense também não se manifestou oficialmente sobre o ocorrido ou se haverá alguma punição ao atleta.

