Facundo Colidio vira símbolo de ‘semana perfeita’ no River Plate

BUENOS AIRES, ARGENTINA - SEPTEMBER 24: Facundo Colidio of River Plate controls the ball during the Copa CONMEBOL Libertadores 2024 Quarterfinal second leg match between River Plate and Colo Colo at Estadio M....s Monumental Antonio Vespucio Liberti on September 24, 2024 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images) - (crédito: Getty Images)

Na noite da última terça-feira (24), o River Plate bateu o Colo-Colo, nas quartas da Libertadores, graças ao tento de Facundo Colidio. O atacante riverista, aliás, se tornou símbolo de como uma semana de duelos importantes se tornou perfeita no desfecho.

O principal ponto do simbolismo de Colidio passa pela mudança rápida de condição do atleta no intervalo de uma semana. Há exatamente sete dias, ele estava no banco de reservas quando o Millonario enfrentou a representação chilena, na ida das quartas de final. Nesse sentido, ele entrou em campo aos 18 minutos do tempo complementar, na vaga de Claudio Echeverri.

Na partida seguinte, o avante de 24 anos de idade foi usado na equipe considerada alternativa para o clássico diante do Boca Juniors. E foi com o seu desempenho no confronto de La Bombonera, mesmo não balançando as redes, que ele se credenciou para começar em campo na última terça.

Colidio chegou ao River Plate em julho de 2023 depois de atuações destacadas por outro clube argentino, o Tigre. De lá pra cá, o atleta que tinha notoriamente mais espaço com Martín Demichelis no comando técnico angaria 53 partidas com 15 gols e cinco assistências.

Curiosamente, nos seus primeiros passos como jogador, ele teve sua história ligada ao arquirrival riverista, o Boca Juniors. Porém, rapidamente, se transferiu para a Europa onde rodou pela base da Inter de Milão e se profissionalizou no Sint-Truiden, da Bélgica.

