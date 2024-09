Rashford adquire carro de R$ 1,2 milhão após proibição de dirigir

O atacante Marcus Rashford, do Manchester United, adquiriu um Flying Spur Azure, modelo da Bentley, avaliado em aproximadamente R$ 1,2 milhão. A compra não chamaria a atenção se não fosse o detalhe de que o inglês recebeu, em julho, uma proibição de seis meses sem dirigi. A informação é do ‘The Sun’.

De acordo com o periódico, o jogador recebeu uma multa de £ 1.666 (cerca de R$ 12 mil) após ser flagrado conduzindo o seu Rolls Royce Cullinan Blue Shadow, avaliado em de £ 560.000 (aproximadamente R$ 4,1 milhões), a 104 mph (aprox. 167 km/h). Ele foi parado à meia-noite e meia na M60. O detalhe é que Rashford havia perdido um treino do United por doença, poucas horas antes da abordagem.

O novo modelo da coleção do jogador possui um motor V8 de quatro litros, biturbo, com 550 cavalos de potência. Com “conforto e elegância inigualáveis”, o sedã da Bentley possui interior de couro, relevos tridimensionais em formato de diamante nos painéis das portas e mais espaço interno.

Com mini-televisões embutidas nos encostos dos bancos dianteiros, o passageiros podem acompanhar alguma atração enquanto relaxam em travesseiros presentes nos bancos traseiros. Além disso, o carro conta com teto solar panorâmico de vidro e persianas elétricas.

Atualmente, Rashford é um dos principais nomes do Manchester United. Ele soma sete jogos, três gols e uma assistência na temporada até aqui.

