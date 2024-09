Operação Integração: clube comprado por Gusttavo Lima tem patrocínio da ‘Vai de Bet’

O cantor Gusttavo Lima, alvo de ordem de prisão nesta semana, se tornou detentor de 60% da SAF do Atlético Clube Paranavaí, do interior do Paraná. O artista, que há época se apresentou como garoto propaganda da ‘Vai de Bet’, levou a empresa para ser patrocinadora do clube. Cabe destacar que a casa de aposta esteve entre as citadas na Operação de Integração, da Justiça de Pernambuco, que pediu a prisão do “Embaixador do sertanejo”.

Gusttavo Lima se tornou sócio majoritário de 60% da Sociedade Anônima do Futebol do Paranavaí, que disputa a Segunda Divisão do Paraná. A Full Sports e outros investidores ficaram com o percentual restante da operação fechada em R$ 3 milhões no total.

De acordo com inquérito policial, o cantor roubou 25% da casa de apostas. O jornal ‘O Globo’ divulgou o documento em primeira mão. Além de Gusttavo Lima, os donos da empresa André Rocha e Aislla Rocha também tiveram prisão decretada na Operação Integração, de Pernambuco.

Envolvimento no futebol

Os novos donos do Paranavaí se comprometeram a montar um time forte a médio prazo, com investimento nas categorias de base. O clube sonha com o acesso à elite estadual, após o título da terceira divisão no ano passado.

À época, Gusttavo Lima se apresentou como garoto propaganda da ‘Vai de Bet’ e falou sobre o envolvimento da parceria com o futebol.

“A parceria da VaiDeBet (empresa que sou garoto-propaganda) com o Corinthians abriu um horizonte para mim e está me trazendo uma maior ligação com esse ramo dos esportes. Já tenho uma amizade forte com alguns jogadores e sinto que há diversos deles que precisam apenas de uma oportunidade para terem o talento revelado. Então, resolvemos criar uma boa base de profissionais e vamos usar toda essa estrutura para movimentar o Paranavaí, que já tem uma equipe promissora. Com essa nossa entrada no clube, ele deve crescer muito e tenho certeza de que será mais um projeto vitorioso para todos nós”, anunciou.

A ACPSAF, detentora das ações, iniciou suas atividades no dia 12 de janeiro – com capital avaliado em R$ 3 milhões. Em abril, a companhia abriu uma sala para servir de escritório administrativo no Premier Shopping Business, em Paranavaí. O estabelecimento esclareceu recentemente que o uso ocorre de forma esporádica e funciona com horário marcado para reuniões executivas.

A ambição máxima do projeto tinha a Copa do Brasil 2026 como alvo. Para isso, precisava subir à elite do paranaense em 2025. Um centro de treinamento está em fase de finalização, e a SAF ainda pretendia investir em uma academia de futebol para formação de novos jogadores. Em meio às polêmicas envolvendo o artista, o Paranavaí não deu mais detalhes sobre a relação direta com o cantor.

O Embaixador também patrocina o Cruzeiro, seu clube de coração, por meio da BP Consórcio. Os dois anunciaram parceria no dia 10 de agosto.

Vai de Bet e Gusttavo Lima

A Polícia Civil afirma que Gusttavo Lima ajudou os donos da Vai de Bet a fugirem para o exterior depois da prisão preventiva decretada, no dia 4 de setembro. André e Aislla Rocha, marido e sócia na empresa de apostas, estão no alvo da investigação por lavagem de dinheiro por práticas de jogos de azar. Eles estão viajando, e a defesa informou que retornam ao Brasil no dia 26 de dezembro.

O casal mantém relação pessoal e profissional com Gusttavo Lima, sócio e detentor de 25% do capital da Vai de Bet. O cantor teve prisão preventiva decretada na última segunda-feira (23) e revogada 24h depois.

Time do Embaixador

Fundado em 14 de março de 1946, o Paranavaí tem como maior conquista na história o título do Campeonato Paranaense de 2007. O Vermelhinho superou alguns dos principais clubes do Estado para conquistar a inédita taça.

O Vermelhinho participou três vezes de competições nacionais. A primeira em 1981, reconhecida como Taça Bronze. Depois, disputou a Série C do Campeonato Brasileiro (1998 e 2007) e a Copa do Brasil (2004 e 2008).

