Comparado a Cristiano Ronaldo, ex-jogador lança carreira como ator pornô

Fábio Paim teve uma carreira bem aquém das expectativas de quando dividia protagonismo com Cristiano Ronaldo na base do Sporting. Os dois seguiram caminhos tão opostos que o ex-jogador já pendurou as chuteiras e decidiu atuar no universo pornográfico.

Paim gravou seu primeiro vídeo pornô em agosto e detalhou um pouco dos bastidores em declarações e fotos. Diana Melancia, estrela de conteúdo adulto de Portugal, e outras duas mulheres participaram da filmagem com Fábio.

O ex-jogador anunciou sua aposentadoria do futebol em 2021, mas sem muito holofote. Paim teve seu talento comparado ao de Cristiano Ronaldo na base do Sporting, e o próprio astro do Al-Nassr reconheceu o potencial para superá-lo à época. A projeção evidentemente não se concretizou, mas Fábio deu algumas declarações polêmicas sobre a carreira do ex-companheiro.

Carreira na pornografia

Na divulgação de seu primeiro clipe pornô, em agosto, Fábio Paim aproveitou o momento para cutucar Cristiano Ronaldo por uma troca de farpas do passado. “Afinal, quem tem mais bolas de ouro?”, questionou o ex-jogador.

Os dois trocaram farpas após Paim dizer, em tom irônico, que Cristiano deveria lhe dar uma das cinco Bolas de Ouro vencidas na carreira. Fábio também reconheceu que se tivesse o mesmo nível de esforço do compatriota teria superado o talento de CR7.

A ideia do vídeo pornô contou com a ajuda do youtuber Tiago Paiva, que fez o ”meio de campo” apresentando Paim às atrizes. Ele, inclusive, divulgou o momento em seu canal posteriormente. O ex-jogador também usou as redes sociais para compartilhar fotos ao lado das mulheres, com a localização do ‘Elite Motel’.

No encontro com as atrizes, Paim revelou que estava ”mais nervoso do que com Cristiano Ronaldo” e mostrou-se tímido. No mesmo dia, o ex-jogador se referiu à aventura como um ”sonho realizado” e que ”não devia nada a ninguém”. Uma das mulheres respondeu prontamente: “Não triunfou no Sporting, mas triunfou no duplo amor”.

Paim ainda revelou participação em ménages e swings antes de iniciar na indústria pornográfica. No entanto, a experiência anterior não inibiu o nervosismo, e Fábio alertou para necessidade de ”tomar algo”.

Comparações com Cristiano Ronaldo

O próprio astro português insinuou, em 2003, que Paim tinha mais talento que ele. À época, o ex-parceiro estava no sub-17, enquanto Cristiano se apresentava no Manchester United.

A trajetória de Paim passou longe das expectativas do artilheiro e promessa da base portuguesa. O ex-jogador nunca conseguiu se firmar ou despontar em um time. No Chelsea, por exemplo, sequer entrou em campo durante os seis meses que permaneceu no clube – teve Felipão como técnico à época. Fábio ficou mais reconhecido por polêmicas extracampo e chegou a ser preso em Portugal.

