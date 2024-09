Ídolo do Flamengo indica caminho para buscar a virada no Uruguai

O Flamengo tem, na noite de quinta-feira (26), no Uruguai, o jogo mais importante de sua temporada. Afinal, terá que reverter o placar da derrota para o Peñarol no Maracanã. Assim, o time rubro-negro precisará da qualidade e protagonismo de dois jogadores: Arrascaeta e De La Cruz. Quem chamou a atenção para esse cenário foi Júnior, ídolo do clube carioca.

A dupla uruguaia não foi bem no primeiro jogo. Aliás, torcedores chegaram a criticar o técnico Tite por deixar os dos no time titular, já que estavam voltando de lesões. Entretanto, para o jogo desta quinta, às 19h (de Brasília), em Montevidéu, ambos estão confirmados na equipe inicial.

“Dificilmente você vai encontrar duas partidas seguidas de Arrascaeta e De La Cruz errando praticamente tudo aquilo que eles tentaram (…) se jogar uma partida correta como esse time pode jogar, ele pode realmente surpreender o Peñarol”, disse Júnior no “SporTV”.

Dificuldade no Estádio Campeón del Siglo

Como o Peñarol tem a vantagem de um gol no placar agregado, uma das estratégias da equipe do técnico Diego Aguirre pode ser deixar o Flamengo ficar com mais tempo com a bola e, assim, jogar no contra-ataque. O Maestro Júnior comentou essa possibilidade.

“Você vai encontrar um time extremamente organizado. Que não se importa de entregar a bola para o adversário. E que tem uma eficiência muito grande na hora de sair na transição, na rapidez, no contra-ataque. E essa eu acredito que seja a grande dificuldade do Flamengo”, detalhou.

