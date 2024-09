Gabriel Veron faz desabafo no Cruzeiro. Saiba detalhes

O atacante Gabriel Veron, do Cruzeiro, fez um desabafo contundente sobre as críticas que recebeu por estar acima do peso. Após ser utilizado no jogo contra o Cuiabá, ele falou sobre a polêmica.

“Recebi muitas críticas por acharem que estava acima do peso, mas nunca estive. Meu percentual sempre foi abaixo, por isso nunca vi necessidade de me manifestar”, afirmou o atacante.

Apesar disso, ele destacou que as críticas o motivaram a focar ainda mais no trabalho para superar os desafios.

“Isso me impulsionou a emagrecer ainda mais. Estou em um bom peso e muito feliz. Quero me concentrar e voltar a fazer gols”, concluiu.

Veron está emprestado pelo Porto ao Cruzeiro até o fim da temporada. Ele iniciou o ano com um trabalho muscular para recuperar a forma física e evitar as lesões que sofreu durante o tempo em Portugal e no Palmeiras.

