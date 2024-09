Dirigível contratado pelo São Paulo cai em Osasco e deixa um ferido

O dirigível que realizava uma ação para o São Paulo, com frase de apoio para o duelo decisivo da Libertadores, caiu em Osasco nesta quarta-feira (25). Não houve vítimas fatais, mas o piloto e um passageiro tiveram ferimentos leves durante a queda por cima de casas na rua Sarah Veloso, no bairro Veloso.

Três pessoas estavam no dirigível no momento da queda, que atingiu residências e postes elétricos no bairro Veloso. Um passageiro teve ferimentos leves e precisou de atendimento pelo Samu. A retirada do ‘balão’ ocorreu após a chegada do Corpo de Bombeiros, por volta das 12h05, com auxílio de quatro viaturas.

A assessoria do São Paulo esclareceu que o dirigível pertence à empresa contratada para uma ação especial para o jogo desta quarta-feira e havia saído de Carapicuíba. O Tricolor recebe o Botafogo no Morumbis, às 21h30, para buscar vaga na semifinal da Libertadores.

O dirigível

Não se sabe se o dirigível do modelo ADB 3-3, com 49 m de comprimento e 17m de altura, caiu ou fez pouso forçado. O ‘balão’ suporta até seis tripulante – piloto e outros cinco passageiros – e pode alcançar até 85 km/h. Sua capacidade de carga chega a uma tonelada e peso máximo de decolagem e pouso de 4.034kg.

Ação do São Paulo

O SPFC realizou a mesma ação na decisão da Copa do Brasil 2023 e, de acordo com assessoria, sem qualquer intercorrência. Por fim, lamentou o incidente e colocou-se à disposição dos envolvimentos para prestação de suporte.

Tratava-se de um teste para sobrevoo noturno previamente autorizado pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). O dirigível continha o escudo do São Paulo Futebol Clube e os dizeres: “Torcida que conduz”. A ideia tinha como objetivo ver as condições e analisar a área para realizar a ação no pré-jogo.

O dirigível ia sobrevoar a região do Morumbis durante o período do jogo contra o Botafogo para dar apoio ao time na decisão.

Nota Oficial

“O São Paulo FC lamenta o incidente ocorrido com o dirigível contratado por locação da Airship do Brasil Indústria e Serviços Aéreos SA. A empresa já havia prestado este mesmo serviço ao Clube por ocasião da final da Copa do Brasil, em 2023, mas sem nenhuma intercorrência.

O aparelho fazia um teste nesta manhã em preparação ao sobrevoo noturno, previamente autorizado pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), que estava programado para a região do estádio. O clube informa que, felizmente, não houve feridos com gravidade, mas que está prestando todo suporte necessário aos tripulantes e demais envolvidos”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.