Peñarol x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Peñarol e Flamengo definem nesta quinta-feira (26), às 19h (de Brasília), uma das vagas para as semifinais da Libertadores. No Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu (URU), os uruguaios saem na frente. Afinal, venceram o jogo de ida das quartas, no Maracanã, por 1 a 0. Assim, o Rubro-Negro precisa vencer por um gol de diferença para levar o confronto para os pênaltis.

Em caso de triunfo por dois gols ou mais, o time brasileiro fica com a vaga. Caso contrário, os aurinegros que avançarão.

Onde assistir

A ESPN e o Disney+ transmitem a partida.

Como está o Peñarol

O time de Diego Aguirre, que contará com cerca de 35 mil torcedores ao seu lado, chega motivado para o confronto. Afinal, além da vitória no primeiro confronto, o Peñarol venceu o Cerro, pelo Campeonato Uruguaio, por 5 a 0. Além disso, outro detalhe motiva os torcedores pela classificação: a equipe venceu todos os jogos em casa pela Libertadores neste ano.

Para a partida, a tendência é que o Peñarol entre em campo com a mesma base do jogo no Maracanã. Uma das mudanças, no entanto, pode ser a entrada de Facundo Batista, que marcou três gols no final de semana, no ataque.

Como está o Flamengo

O Flamengo, que teve o apoio do seu torcedor na saída do Rio de Janeiro, pode contar com mudanças. Uma delas deve ser a entrada de Léo Ortiz no meio-campo. Além disso, tem a possibilidade de Gabigol começar no ataque. A primeira possibilidade, no entanto, tem mais chances de acontecer.

Se por um lado o Peñarol chega motivado por uma grande vitória, por outro o Flamengo vem de derrota por 3 a 2 para o Grêmio. Para essa partida, no entanto, o técnico Tite escalou apenas jogadores reservas. Aliás, 12 atletas ficaram no Rio de Janeiro para dar sequência ao cronograma de preparação para o jogo decisivo pela Libertadores.

PEÑAROL X FLAMENGO

Jogo de volta das quartas de final da Libertadores

Local: Estádio Campeón del Siglo, Montevidéu (URU)

Data e Hora: 26/09/2024, às 19h (de Brasília)

PEÑAROL: Washington Aguerre; Pedro Milans, Léo Coelho, Guzmán Rodríguez e Maximiliano Oliveira; Javier Cabrera, Damián García, Eduardo Darías e Jaime Báez; Maximiliano Silvera (Facundo Batista) e Leonardo Fernández. Técnico: Diego Aguirre.

FLAMENGO: Rossi; Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Léo Ortiz (Erick Pulgar), De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Gonzalo Plata (Gabigol) e Bruno Henrique. Técnico: Tite.

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Auxiliares: Juan Bellatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

