Atlético x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Atlético x Fluminense - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Na Arena MRV, o Atlético enfrenta o Fluminense, nesta quarta-feira (25), às 19h (de Brasília). É o no jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. O Galo precisa vencer por dois gols de diferença, já que perdeu o primeiro confronto por 1 a 0, no Rio de Janeiro. Um triunfo do time mineiro por um gol de diferença leva a série aos pênaltis. Além da desvantagem no placar, o técnico Gabriel Milito lida com problemas médicos que complicam sua escalação. Este jogo terá a transmissão da Voz do Esporte, que incia a sua Jornada Esportiva às 17h30, com um pré-jogo com todas as informações das equipes. E, com a bola rolando, Aldo Luiz está na narração.

A cobertura da Voz do Esporte terá, além de Aldo Luiz no comando e na narração, a presença de João Miguel Lotufo com os comentários e as reportagens em cima do lance de Will Ferreira. Então, você já sabe. A partir das 17h30 (de Brasília), clique na arte acima e veja o jogo que garantirá uma vaga à semifinal da Libertadores.