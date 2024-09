Fluminense x Flamengo (Brasileirão Sub-17): onde assistir, escalações e arbitragem

Depois do empate por 1 a 1, na Gávea, Fluminense e Flamengo às 15h desta quinta-feira (26), no estádio Marcelo Vieira, em Xerém, em Duque de Caxias (RJ). Assim, o confronto é válido pela partida de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-17.

Nesse sentido, um novo empate levará de cisão da vaga para os pênaltis. Com isso, quem avançar, encara o vencedor do confronto entre Santos e Cruzeiro, que se enfrentam nesta quarta-feira (25). Do outro lado da chave, aliás, o Palmeiras, já classificado, aguarda o vencedor do duelo entre Botafogo e Cuiabá.

Onde assistir

O confronto decisivo desta quinta-feira (26) terá a transmissão do canal Sportv (TV Fechada).

Como chega o Fluminense

Invicto há seis partidas no Brasileirão Sub-17, o Tricolor está a uma vitória de voltar à semifinal da principal competição da categoria. Assim, a última vez que o time carioca Tricolor disputou vaga na grande final foi em 2020, quando se sagrou campeão com a Geração dos Sonhos. Dona de melhor campanha, a equipe comandada pelo técnico Felipe Canavan decide a classificação em casa por ter avançado na vice-liderança do Grupo B.

Como chega o Flamengo

Após terminar a primeira fase na terceira colocação do Grupo A, o Rubro-Negro terá que decidir a vaga contra o rival, fora de casa. Na primeira fase, aliás, a equipe somou 15 pontos, ficando atrás de Botafogo e Santos, e agora tenta avançar na busca pelo tricampeonato. Por fim, o clube carioca ergueu o troféu em duas oportunidades, 2019 e 2021, respectivamente.

FLUMINENSE X FLAMENGO

Jogo de volta – Quartas de final do Brasileirão sub-17

Data e horário: 26/9/2024, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Marcelo Vieira, Xerém (RJ)

FLUMINENSE: Gustavo Félix; Kaio Borges, Gorgulho, Wallace Davi e Vagno; Gabriel Renan, Isaque e Riquelme Felipe; Matheus Reis, Wesley Natã e Keven Samuel. Técnico: Felipe Canavan

FLAMENGO: Léo Nannetti; Guilherme, Pedro, Johnny e Luiz Phellipe; Kaio Nobrega, Lucas Vieira e Joshua; Douglas Telles, Alan Santos e Lipão. Técnico: Eduardo Zuma

Árbitro: Júlio César de Oliveira (RJ)

Assistentes: Victor Augusto Camões de Abreu (RJ) e Marcelo Araújo Ossimo (RJ)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.