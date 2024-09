Cruzeiro x Libertad: onde assistir, escalações, arbitragem

O Cruzeiro tentará, na noite desta quinta-feira (26/9) às 21h30 (de Brasília) a sua vaga à semifinal da Copa Sul-Americana. E está numa boa. Como venceu o jogo de ida, em Assunção, por 2 a 0, pode perder por até um gol que ainda assim se garante na próxima fase. Aliás, a previsão é de Mineirão lotado. Afinal, até a tarde desta quarta-feira, 50 mil ingressos já tinham sido vendidos.

O jogo marca a estreia de Fernando Diniz no comando do Cruzeiro. O treinador – campeão da Libertadores de 2024 com o Fluminense e ex-Seleção – foi anunciado na vaga de Fernando Seabra nesta segunda-feira.

Onde assistir

A Paramount transmite a partir das 21h30 (de Brasília).

Como está o Cruzeiro

Fernando Diniz pode ousar, escalando Wallace. Afinal, o volante se recuperou de uma amidalite e deve pegar o lugar de Lucas de Romero. No treino de terça-feira, o primeiro que minitrou com o grupo, Diniz conversou muito com este jogador, indicando que Wallace é um de seus preferidos para o meio de campo.

Outro mistério é na zaga. O paraguaio Villalba pode assumir o lugar de João Marcelo, o que seria definido no treino dea tarde desta quarta-feira, o último antes do duelo com o Liberad. Mas, resta saber, também, se o Cruzeiro já vai mostrar o estilo dinizista, com muito toque de bola e o goleiro participando com os pés. Diniz disse que confia na qualidade de Cassio neste fundamento. Mas o veterano, um dos maiores goleiros deste século no Brasil, é notoriamente ruim com a bola no pé.

Como está o Libertad

O Libertad venceu o Tacuary pelo Paraguaio no domingo e manteve a 4ª posição na tabela. Entretanto, o técnico Daniel Garnero jogou com um time quase reserva, apenas três titulares. Tudo para dar descanso aos principais jogadores e melhorar a questão técnica. Afinal, o time foi mal demais na ida, quando levou de 2 a 0 da Raposa e poderia sofrer uma goleada. Mas o treinador ainda mantém a esperança na classificação.

“Estamos em níveis coletivos e individuais muito baixos e perdemos em casa na ida. Mas nada está definido. Enfim, vamos buscar um bom resultado”, disse Garnero.

Contra o Tacuary, os únicos titulares foram o goleiro Martin Silva e os defensores Viera e Espinoza. O trio está ok para o duelo contra a Raposa. Em relação time, apenas uma dúvida: Se entra o apoiador Lucena, o que deixa o time mais defensivo ou se joga Encina, o que indicaria um ataque com três jogadores.

CRUZEIRO X LIBERTAD

Jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana

Data e horário: 26/9/2024

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

CRUZEIRO: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo (Villalba) e Marlon; Lucas Romero (Wallace), Barreal, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Lautaro Díaz e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz

LIBERTAD: Martin Silva; Ramírez, Viera, Giménez e Espinoza; Lezcano, Caballero, Martínez e Lucena ((Encona); Alejandro Silva e Fernández. Técnico: Daniel Garnero

Árbitro: Felipe González (CHI)

Auxiliares: ; José Retamal e Juan Serrano (Ambos do Chile)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

