Atlético-MG e Fluminense estão escalados para jogão pela Libertadores

Chegou a hora da verdade! Atlético-MG e Fluminense estão, enfim, escalados para o duelo de logo mais, às 19h (de Brasília) desta quarta-feira (25), na Arena MRV. A partida vale vaga na semifinal da Libertadores. Após o 1 a 0 do Tricolor, no Maracanã, na última quarta (18), as equipes voltam a duelar, agora pela volta das quartas de final.

Assim, estão sanadas as dúvidas quanto às escalações dos adversários. Afinal, havia indefinição de ambas as partes. Pelo lado do Atlético-MG, o técnico Gabi Milito não pode contar com inúmeros nomes.

LEIA MAIS: Mãe registra BO contra Felipe Melo, do Fluminense, por amedrontar adolescente

Em relação ao jogo de ida, o argentino troca apenas um jogador. Lyanco entra na vaga de Bruno Fuchs na zaga.

Já o Fluminense tem a volta de Thiago Silva. O Monstro, ausente no último compromisso, está entre os 11, com o técnico Mano Menezes repetindo, assim, a escalação do jogo de ida.

Escalações de Atlético-MG e Fluminense

Everson; Lyanco, Jr. Alonso e Battaglia; Gustavo Scarpa, Franco, Fausto Vera e Guilherme Arana; Bernard, Paulinho e Hulk. Técnico: Gabi Milito

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli e Ganso; Arias, Serna e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.