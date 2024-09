Flamengo realiza último treino antes de jogo decisivo com Peñarol

O Flamengo está pronto para enfrentar o Peñarol em partida decisiva pela Libertadores. O Rubro-Negro realizou o último treino na tarde desta quarta-feira (25) na Ciudad Deportiva LS, CT de Luís Suárez, grande nome do futebol mundial.

Apesar de a imprensa ter sido liberada para acompanhar parte da atividade, foi apenas durante o período de aquecimento, nos 35 minutos iniciais. A comissão chegou a distribuir coletes, mas nada que pudesse confirmar alguma escalação para o confronto. Porém, há a possibilidade de uma alteração em relação ao primeiro jogo: Léo Ortiz no lugar de Pulgar.

No entanto, durante o período em que a imprensa acompanhava a atividade, Wesley e Carlinhos fizeram um trabalho à parte. O lateral tomou uma pancada no fim da partida contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo, e chegou a mancar e a levar a mão no local algumas vezes.

Em busca da vaga na semifinal, Flamengo e Peñarol se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores nesta quinta-feira (26), no Estádio Campeón del Siglo, às 19h (de Brasília). A equipe uruguaia venceu a partida no Maracanã por 1 a 0. Dessa forma, o Rubro-Negro precisa de, ao menos, uma vitória simples para levar a decisão nos pênaltis. No entanto, uma vitória por dois gols ou mais de diferença classifica a equipe carioca.

O Rubro-Negro vai precisar quebrar dois jejuns para conseguir se classificar, já que não vence no Uruguai há quase 30 anos. Além disso, para conseguir a vaga, o clube carioca vai precisar quebrar outro jejum, dessa vez, em específico contra o Peñarol na Libertadores: nas últimas cinco partidas, o Rubro-Negro perdeu quatro e empatou uma, ou seja, não venceu nenhuma.

