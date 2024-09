Santos goleia Cruzeiro e se classifica no Brasileirão Sub-17

Garotos do Santos aplicaram goleada e estão classificados - (crédito: Foto Bruno Vaz / Santos)

O Santos goleou o Cruzeiro por 6 a 3, no jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-17. A partida foi realizada no CT Rei Pelé, na tarde desta quarta-feira (25). O resultado colocou o Peixe na semifinal da competição.

Agora, o Santos aguarda o vencedor do confronto entre Flamengo e Fluminense, que se enfrentam nesta quinta-feira, no CT de Xerém, às 15h (de Brasília).

A duelo começou movimentado. Logo aos sete minutos, o Cruzeiro abriu o placar após um erro na saída de bola do Santos. No entanto, aos 15, Murilo Pará aproveitou a sobra e finalizou com categoria, empatando o jogo.

O Cruzeiro voltou a ficar à frente com uma bela jogada de Baptistella, que marcou aos 33 minutos. O Santos, entretanto, igualou o placar novamente com um gol de Padula.

Na etapa complementar, o Santos anotou o gol aos oito minutos, com Lucas Meirelles. Pouco depois, Baptistella marcou novamente para o Cruzeiro, deixando o jogo em 3 a 3. Contudo, Lucas Meirelles voltou a marcar aos 19 minutos. Por fim, Matheus Xavier fez dois gols, garantindo a classificação do Peixe.

