Brasileirão de Aspirantes: Fluminense estreia com vitória e lei do ex

Fluminense estreou com o pé direito no Brasileirão de Aspirantes

O Fluminense estreou com vitória no Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2024. Com atletas do profissional com idade sub-23 e outros do do Sub-20, o Tricolor bateu o CRB por 2 a 0, nesta quarta-feira (25), no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém.

Os atacantes João Neto e Isaac, autores dos gols, e o goleiro Gustavo Ramalho, que defendeu um pênalti no segundo tempo, foram os destaques. João Neto, aliás, provocou uma lei do ex. Afinal, ele esteve emprestado ao time alagoano até ser chamado de volta pelo Flu.

Aos 35 minutos, ele recebeu na entrada da área e chutou no canto esquerdo do goleiro para abrir o placar, assinalando, assim, a lei do ex.

Na etapa final, o goleiro Gustavo Ramalho brilhou ao defender pênalti de Wallace, já aos 30′. 11 minutos depois, outra penalidade, mas desta vez para o Fluminense. Isaac sofreu e cobrou, parando no goleiro Fabio. No rebote, porém, deu números finais ao jogo em Xerém.

O Fluminense está no Grupo A do Brasileirão de Aspirantes, ao lado de CRB, Vitória, Fortaleza, Atlético-MG, Sport, Botafogo e Vasco. Na primeira fase, os clubes se enfrentam em turno único dentro de cada chave. Avançam às quartas de final os quatro melhores de cada chave. Das quartas até a final, os confrontos serão em partida única.

Com a vitória, o Tricolor carioca é o líder do grupo, com três pontos e o melhor saldo dentre os que já estrearam.

