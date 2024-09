São Paulo e Botafogo escalados para o jogo desta quarta. Confira!

Botafogo e São Paulo estão escalados para o confronto decisivo desta quarta-feira (25) no Morumbis. A partida define quem vai avançar para a semifinal da Libertadores desta temporada. No jogo de ida, as equipes ficaram no empate sem gols no Nilton Santos. Dessa forma, quem vencer, conquista a classificação.

Escalação do São Paulo

O Tricolor pretende usar o fator casa para bater o embalado Botafogo e conquistar a vaga para semifinal. No jogo de ida, a equipe conseguiu segurar o resultado fora de casa e até assustar o adversário na segunda etapa.

Dessa forma, o tricolor vai à campo com: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Lucas e William Gomes; Calleri.

Escalação do Botafogo

Com isso, o Botafogo vai à campo com: John, Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Almada; Luiz Henrique, Savarino e Igor Jesus.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.