Fifa atualiza lista de Mundial e Palmeiras segue de fora; entenda

A Fifa divulgou nesta semana novas informações sobre o novo Mundial de Clubes, que terá um novo formato a partir de 2025. Com isso, atualizou a lista de vencedores do Mundial desde o primeiro ano do torneio e, novamente, o Palmeiras segue de fora das equipes reconhecidas como vencedoras pela entidade, que desconsidera torneios anteriores à edição de 1960.

Assim, o primeiro clube que tem o reconhecimento da Federação com o primeiro título é o Real Madrid, em 1960. Dessa forma, os clubes brasileiros que aparecem na lista são: Corinthians, Internacional, São Paulo, Grêmio, Flamengo e Santos.

Palmeiras, Fifa e o Mundial

O título conquistado pelo Verdão, foi em 1951 na Copa Rio, e nunca teve o reconhecimento da Fifa como um Mundial de Clubes. No entanto, a própria entidade gera confusão sobre o caso. Por exemplo, no começo deste ano, a entidade teve uma ata de uma reunião realizada em 2014 que, com a tradução para o português e juramentada, o Palmeiras teve o reconhecimento como campeão do mundo.

Há um trecho no documento que menciona o pedido da Confederação Brasileira de Futebol para reconhecer como título mundial a Copa Rio de 51. Além disso, a entidade chega a citar o clube paulista como “global champion” e “worldwide champion”, ou seja, como campeão mundial. Ademais, uma entrevista com o atacante Rony durante a disputa da edição de 2022, a Federação também citou o Palmeiras como campeão mundial.

Na época, a competição contou com a participação de Juventus (Itália), Sporting (Portugal), Nice (França), Áustria Viena (Áustria), Nacional (Uruguai) e Estrela Vermelha (Sérvia). Todos eles campeões de suas ligas nacionais.

