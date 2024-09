Fábio enxerga falta em origem de gol do Atlético e sai na bronca com a arbitragem

Fábio saiu na bronca com a arbitragem em eliminação do Fluminense - (crédito: FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

O goleiro Fábio quase foi o herói do Fluminense no duelo das quartas de final contra o Atlético-MG. Ainda na primeira etapa, defendeu uma penalidade máxima cobrada por Hulk. No entanto, o time carioca sofreu dois gols de Deyverson e foi eliminado da Libertadores.

Fábio, inclusive, saiu reclamando da arbitragem, alegando que, no segundo gol do Atlético, houve falta no início da jogada sobre o volante Martinelli, do Fluminense. Porém, o VAR confirmou o gol sem maiores problemas.

Veja como foi o jogo: Deyverson brilha com dois gols, Atlético vence e elimina o Fluminense na Libertadores

“O que aconteceu no final… o cara olhar o lance da falta, que foi muito antes, em cima do Martinelli, é simples. Aí o árbitro quer ser absoluto, e fica difícil. A gente corre, luta. O Atlético até poderia vencer o jogo de forma justa, por criação, por mérito, mas não do jeito que foi”, disse o goleiro na saída de campo, após a eliminação na Libertadores.

Fluminense de Fábio enfrentará lanterna do Brasileirão

Agora, o Fluminense muda o foco e enfrentará o Atlético-GO em jogo do Brasileirão. Na zona de rebaixamento, o tricolor carioca precisa lutar para evitar a queda para a segunda divisão. A partida será fora de casa, contra o lanterna da competição.

