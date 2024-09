Valencia celebra fim de jejum pelo Inter: ‘Estava precisando de gol’

O Inter vive um bom momento no Brasileirão. O Colorado chegou a sete jogos de invencibilidade após o empate fora de casa contra o Bragantino. O jogo desta quarta-feira (25), em Bragança Paulista, também foi importante para o atacante Enner Valencia. O equatoriano viu se encerrar a seca, marcando o gol de empate no 2 a 2 pela 16ª rodada do Brasileirão.

“Estava precisando de um gol e pude anotar rápido para o time seguir na partida. Estávamos brigando para conseguir os três pontos, infelizmente não aconteceu, mas conseguimos somar um ponto”, disse Valencia.

O atacante, aliás, não marcava pelo Inter desde julho, em jogo contra o Juventude, na Copa do Brasil. Iniciando no banco de reservas já há alguns jogos, Valencia entrou aos 31 minutos da etapa final diante do Bragantino, e balançou as redes logo em seu primeiro lance na partida.

“Estamos passando por um bom momento, temos que seguir aproveitando. Quando estava ruim, matamos no peito. Mas, agora que estamos bem, temos que seguir assim brigando na parte de cima”, disse.

O Colorado agora volta a campo no domingo (29), às 18h30min, contra o Vitória. O duelo será no Beira-Rio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.